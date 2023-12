Bekenntnis zur Ega im Erfurter Stadtrat erwartet

Erfurt Der Wirtschaftsplan der Erfurter Stadtwerke sieht ab 2025 sinkende Zuschüsse für die Ega vor. Das trifft auf heftigen Gegenwind.

Die Abstimmung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke, sonst immer eine Formalie im Erfurter Stadtrat, könnte in der Sitzung am Mittwoch (13. Dezember) eine Debatte über die Ega auslösen. Mehrere Fraktionen kündigten Anträge an, nach denen sich der Stadtrat zur Ega bekennen und mögliche Sparzwänge abmildern soll.

Strittig ist ein Passus aus dem Wirtschaftsplan-Beschluss, der die Zuschüsse der Stadtwerke für die Ega und die Bäder ab 2025 massiv reduzieren könnte. Wie Beobachter bestätigen, könnte dieser Passus getrennt vom eigentlichen Wirtschaftsplan abgestimmt werden.

Linke hinterfragen die Montagsschließung

Die Linke kündigte zudem einen Ergänzungsantrag an, der ein Bekenntnis zu Erhalt und Ausbau der Ega einfordert. Die Montagsschließung solle zudem für die Sommermonate hinterfragt werden.

„Wir setzen uns dafür ein, dass wir gemeinsam ein neues Konzept auf den Weg bringen, um die Ega als Denkmal und geschichtsträchtigen Ort zu erhalten“, sagt Linke-Stadträtin Karola Stange. „Zugleich müssen wir uns überlegen, wie die Stadt wieder mehr in die Verantwortung geht, auch in Form einer Kofinanzierung.“ Die zusätzlich im Stadtrat beantragte Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten von Ega-Chefin Kathrin Weiß treffe bei den Linken nicht auf Zustimmung.

Arbeitsgruppe soll Maßnahmeplan erarbeiten

Nach Vorstellung der Fraktion Freie Wähler / FDP / Piraten soll eine Arbeitsgruppe die Diskussion um die Zukunft der Ega steuern. Sie soll aus Vertretern von Stadtverwaltung und Stadtrat, Stadtwerken und der verschiedenen Ega-Gremien bestehen. Die Arbeitsgruppe soll bis nächstes Jahr einen Maßnahmeplan erarbeiten, der die Ega „in der jetzigen Form erhält und zukunftssicher auf die Beine stellt“.

Der Förderverein der Egaparkfreunde hoffe auf Entscheidungen im Sinne der Ega, meint der Vereinschef Dietrich Hagemann. „Ich bin zuversichtlich, dass es für die Mitarbeiter, die Ega und die Menschen in Erfurt eine Perspektive geben wird und der schönste Garten Thüringens weiter ohne sichtbare Einschränkung erlebt werden kann“, sagt Hagemann.

Grüne Branche fordert „neue Ideen“

„Fundierte Entscheidungen und neue Ideen“ für die Ega forderte der Landesverband Gartenbau am Dienstag ein. Die grüne Branche stehe bereit, sich an den Diskussionen zu beteiligen, meint Lars Chrestensen, Chef der Buga-Freunde.