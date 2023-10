Beliebte Erfurter Bar wird zum Ort eines Friedenskonzerts

Erfurt. Israelischen Künstlern soll eine Stimme gegeben werden. Wo der jüdische Folk zu erleben ist und in welche Städte die jüdisch-israelischen Kulturtage expandieren wollen.

„Jetzt erst recht“, reagiert Johannes Paul Gräßer, der Leiter der jüdisch-israelischen Kulturtage Thüringens, auf die aktuelle Situation in Israel. Das von ihm organisierte Konzert mit Anna Margonila (Jazz, Gesang) ist zwar schon seit langem für den 4. November im Nerly geplant. Doch nach dem 7. Oktober, dem Tag des Massakers der Hamas an Menschen in Israel, will Gräßer mit dem Konzert ein weiteres Zeichen setzen und „jetzt israelischen Künstlern eine Stimme geben“. Kurzfristig hat er die in Berlin lebende israelische Sängerin Yael Gat eingeladen, mitzuwirken an dem „Doppelkonzert für den Frieden“. Sie singt jüdischen Folk, spielt selbst auch Trompete und lässt sich an der Oud (eine Kurzhalslaute) begleiten.

Verein soll neue Dynamik bekommen

„Jetzt erst recht“ sagt auch Reinhard Schramm, der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde. Und spielt darauf an, dass mehr denn die spezifische Verbindung Deutschlands zu Israel erkennbar sein müsse. „Wir wollen natürlich gerade jetzt eine akzentuierte Gestaltung für die jüdisch-israelischen Kulturtage“. Da ist er sich mit dem Förderverein einig. Inzwischen sei eine neue Qualität der Zusammenarbeit gegeben. Und Rüdiger Bender, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins, fügt hinzu: „Der Verein wird noch einmal eine neue Dynamik bekommen angesichts der derzeitigen Situation in Israel“. Das klingt aus seinem Mund wie ein Versprechen. Und da kommenden Mittwoch ein neuer Vorstand gewählt wird, für den er erneut kandidiert, darf man darauf bauen. Die 32. Jüdisch-Israelischen Kulturtage finden übrigens endlich erstmals im Frühjahr statt – vom 6.-24. März nächsten Jahres. In der Vergangenheit wurden sie für den Spätherbst geplant.

Enges Miteinander von Förderverein und Jüdischer Landesgemeinde

Das besondere Miteinander des Fördervereins und der jüdischen Landesgemeinde ist seit drei Jahren gewachsen. Wie sehr das auch gesellschaftlich wahrgenommen wird, wird deutlich mit der Auszeichnung von ELNET, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Berlin, die in ihrer Laudatio für den „Förderverein für jüdisch-israelische Kultur Thüringen“ unter anderem darauf verweist, dass besonders das enge Miteinander von Förderverein und Jüdischer Landesgemeinde hervorzuheben sei. „Jede Auszeichnung aus der Gesellschaft bedeutet eine Wertschätzung und beflügelt“, reagiert Reinhard Schramm. Zudem ist der Award mit 5000 Euro dotiert.

Programm soll internationaler werden

„Wir stecken das Geld sofort in die Projekte für die nächsten jüdisch-israelischen Kulturtage“, versichert Johannes Paul Gräßer. Er möchte das Programm mit etwa 50 Veranstaltungen künftig stärker international gestalten. Unter anderem hat er bereits die Zusage von Yamma, einem Ensemble, das israelische Weltmusik spielt. Und natürlich soll es auch besondere Führungen zu den drei Welterbestätten in Erfurt geben. Auch Diskussionen und Lesungen im Bildungszentrum der Jüdischen Landesgemeinde am Juri-Gagarin-Ring sind bereits in Vorbereitung.

Viele der Veranstaltungen der 32. jüdisch-israelischen Kulturtage vom 6.-24. März finden in Erfurt statt, andere in Gera, Mühlhausen, Nordhausen und Meiningen. Ob wirklich alle israelischen Gäste anreisen können, kann derzeit niemand sagen. „Wir hoffen es. Ansonsten finden wir aber Alternativen“, versichert Gräßer und unterstreicht damit sein „Jetzt erst recht“.