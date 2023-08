Beliebter Erfurter Foto-Spot wird vom Rost befreit

Erfurt. Die Bergstrombrücke in der Nonnengasse ist vor allem bei Fotografen beliebt. Aussichten auf die Altstadt bietet sie aber erst wieder Ende September.

Es wird eng in der Nonnengasse: Am 29. August um 8 Uhr startet der Aushub der Bergstrombrücke. Dafür rücken schwere Geräte an. Ein Mobilkran und ein Tieflader sind nötig, um das Traggerüst der Brücke zu einem Fachbetrieb zu bringen. Dort erhält die Brücke die nötige Frischekur.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Erfurter Nonnengasse entstehen früh und vormittags Beeinträchtigungen für die Anlieger. Sie erreichen die Grundstücke in der Nonnengasse in diesem Zeitraum nur sehr eingeschränkt. Bereits seit Juni ist die Nonnengasse eine Sackgasse, da die Bergstrombrücke wegen inzwischen zu großen Verschleißerscheinungen gesperrt werden musste, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt.

Voraussichtlich bis Ende September müssen sich die Fußgänger gedulden. Dann lädt die Brücke wieder ein, beschauliche Ansichten der Erfurter Altstadt einzufangen. Bis dahin wird das Bauwerk einer grundhaften Frischekur unterzogen. In einem spezialisierten Unternehmen geht es den anhaftenden Tausalzen, Farbresten und dem stark ausgebreiteten Weißrost an den Kragen.

Dann wird die Zinkbeschichtung aufgearbeitet und Korrosionsschutz aufgetragen. Zurück am Platz, erhält die Brücke einen neuen Belag und die ebenfalls sanierten Geländer zurück.