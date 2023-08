Beliebter Schauspieler liest in Dorfkirche bei Erfurt

Erfurt/Großrudestedt. Aus dem Fernsehen ist Johann von Bülow in vielen Rollen bekannt. Als Romanautor kommt er nun nach Großrudestedt.

Johann aus Bülow ist aus zahlreichen Film- und TV-Produktionen bekannt. In Großrudestedt zeigt er sich von einer ganz neuen Seite. Er wird am Sonntag, 3. September, um 17 Uhr in der St.-Albanus-Kirche in Großrudestedt aus seinem Roman „Roxy“ lesen.

Der packende und mit Leichtigkeit verfasste Roman erzählt von Liebe und Freundschaft und wurde vom Leben inspiriert. Auch vom luxuriösen Unglück des Reichtums und der Kraft echter Entscheidungen wird zu hören sein. Erzählt wird von Marc, der aus einfachen Verhältnissen stammt und Schauspieler werden möchte, und von seinem besten Freund Roy, einem Industriellensohn.

Seinen Durchbruch hatte Johann von Bülow 1995 als junger Filmproduktionsleiter Nick in Hans-Christian Schmids Komödie „Nach Fünf im Urwald“. Seitdem hat er in über 120 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt: von „Kokowääh“ bis hin zum TV-Mehrteiler „Das Adlon“. Um seinen Roman „Roxy“ in Ruhe schreiben zu können, nahm er sich im vergangenen Jahr eine kleine Auszeit vom Filmedrehen.

Die Buchhandlung Peterknecht aus Erfurt sorgt für einen Büchertisch, an dem Johann von Bülow auf Wunsch seinen Roman signieren wird.