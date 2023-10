Beliebter Slam in Erfurt wechselt von der Theaterbühne in den Hörsaal

Erfurt. Bisher waren die unterhaltsamen Wissenschaftler immer in der Schotte zu erleben. Wo es diesmal erstmals kostenfrei spannend wird.

Die Universität Erfurt gibt Wissenschaftlern eine Bühne. Am Mittwoch, 18. Oktober, lädt der Erfurter Science Slam ab 18 Uhr Interessierte ein, sich neue Forschungen in kurzweiligen Vorträgen anzuhören. In diesem Jahr ausnahmsweise nicht im Theater „Die Schotte“, sondern direkt auf dem Campus, im Hörsaal 1 des Kommunikations- und Informationszentrums (KIZ) kann das Publikum am Ende wie gewohnt entscheiden, welches Thema oder Projekt es am meisten begeistert hat.

Die Wissenschaftler haben sich vorgenommen, ihr Publikum auf einzigartige Weise und auch abseits der Fachkollegen für das eigene Forschungsthema zu interessieren und zu begeistern. Das Publikum bekommt indessen Wissenschaft unterhaltsam und für jedermann verständlich präsentiert und darf am Ende über die beste Performance abstimmen. Die Slammer sind aufgerufen, ihre (Forschungs-)Fragen und Erkenntnisse zu präsentieren – in jeweils zehnminütigen, allgemeinverständlichen Vorträgen. Jedes Hilfsmittel dafür darf genutzt werden.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird jedoch gebeten: https://survey.uni-erfurt.de/345691?lang=de