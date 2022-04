Benefizkonzert mit Juke und Sepp in Walschleben

Die Rock- und Popband The Juke spielt in Walschleben Hits aus fünf Jahrzehnten..

Walschleben. Der Samstagabend in Walschleben ist der Unterstützung der Ukraine gewidmet.

Thüringen steht an der Seite der Ukraine – auch musikalisch. Thüringens großes Benefizkonzert findet an diesem Samstag, 23. April, in Walschleben statt. Es wird gerockt, getanzt und gefeiert und das Ganze für den guten Zweck. Das Rockquartett The Juke aus Erfurt will mit seinem Benefizkonzert ein Zeichen für den Frieden setzen und auch finanziell unterstützen.

The Juke will alles geben und die besten Hits der letzten 50 Jahre voll Energie und Feuer frisch und tanzbar auf die Bühne bringen. Danach wird der deutschlandweit aktive DJ Sepp auflegen und die Stimmung weiterhin anheizen. Die Einnahmen des Abends werden an Verein Ukrainische Landsleute gespendet.

Der Einlass ist ab 19 Uhr, und es gibt eine Abendkasse (12 Euro). Ein Vorverkaufticket kostet indes 9,90 Euro. Speis und Trank wird es selbstverständlich auch geben. Beginn der Show ist um 20 Uhr, und enden wird die Veranstaltung in der Nacht um 2 Uhr.