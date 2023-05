Benno Fürmann liest im Dacheröden am Erfurter Anger

Erfurt. Die Sommerbühne des Hauses Dacheröden in Erfurt bietet weit mehr als Literatur. Zum Auftakt gibt es ein Familienprogramm – und eine Begegnung mit Schauspieler Benno Fürmann.

Aus der Corona-Notvariante ist nun eine feste Größe im Jahr des Kulturhauses Dacheröden geworden: die Sommerbühne. Ab dem 13. Mai 2023 geht die „Sommerbühne“ im Hof des Hauses am Anger zum dritten Mal in Folge mit einem weit gefächerten Programm an den Start.

Am Abend ist Schauspieler Benno Fürmann (Babylon Berlin, Get lucky – Sex verändert alles) mit seinem ersten Buch „Unter Bäumen“ zu Gast und verrät, welche Kraft die Natur ihm gibt. Julia Maronde übernimmt dann die Moderation.

Musik, Literatur, Tablequiz, Improtheater, Diary Slam und Sommernachtskino soll es im Verlauf des Sommers auf der Open-Air-Bühne im Herzen Erfurts geben. Zum Auftakt ist am Nachmittag die ganze Familie zu Bilderbuchkino und Stand-up-Zaubershow eingeladen. Die Bar im Hof ist geöffnet und es werden Köstlichkeiten vom Grill angeboten.