Erfurt Seit vielen Jahren steht sie auf der Bühne, nun kommt Angelika Milster nach Erfurt. Wann und wo verraten wir hier.

Konzerte in Domen und Kirchen sind für Angelika Milster schon immer ein wichtiger Bestandteil ihrer langen Karriere gewesen. Es ist ihr immer ein besonderes Anliegen, in den Gotteshäusern ihren Konzertbesuchern einen eindrucksvollen Abend zu bescheren.

So auch am 11. Januar 2024. Da kommt der Star in die Thomaskirche, mit ihrem Programm „Winter Momente“ will sie die Zuhörer verzaubern. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr.

Angelika Milster lädt bei ihren winterlichen Kirchenkonzerten zu einem faszinierenden und bezaubernden Hörerlebnis, bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische Popsongs, traditionelle Winterlieder auf bekannte Musicalmelodien treffen.

Eines ist all diesen Werken gemein: Sie sind Ausdruck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie beschreiben die Hoffnung aller Menschen auf Frieden und Harmonie. Die Sängerin steht für Souveränität, Stilsicherheit und Perfektion aus mehr als drei Jahrzehnten erfolgreicher Bühnenpräsenz.

Aufgewachsen in Hamburg, war Wien mit der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicalwelterfolgs „Cats“ Ort ihres internationalen Durchbruchs. „Erinnerung“ wird zu ihrem Superhit und macht sie zum Musicalstar Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Es folgen zahlreiche Auszeichnungen wie der ECHO, die Goldene Europa und Goldene Schallplatte u.v.m. Seitdem ist sie auf Theaterbühnen, bei Musicalproduktionen, in Fernsehserien, und natürlich zahlreichen Konzerten und Liveproduktionen präsent.

Mit dem Lied „Erinnerung“, welches Angelika Milster als Grizabella bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals sang, begann Ihre ungebrochene Berühmtheit als wohl erfolgreichste Musicaldarstellerin Deutschlands. Seitdem gilt sie als Idol vieler Musiker. Nicht nur für Helene Fischer ist diese Weltmelodie und ihre einzigartige Darstellung ein Meilenstein der deutschsprachigen Musicalgeschichte.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Kirchenprogramm „Winter Momente“ wieder auf eine Reise durch Deutschland und präsentiert ihrem großen Publikum ihre unverwechselbare Stimme und ihrem einzigartigen Esprit, den sie in jeder Melodie und jedem Lied zu 100 Prozent gibt.

Tickets:

Ab sofort gibt es Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und -Systemen.