Unschöne Bescherung in Erfurt: Einbrüche, Angriffe und rechte Parolen

Erfurt Einbruch hinterlässt 8000 Euro Schaden - Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Für einen Erfurter Ladenbesitzer kam es an Heiligabend zu einer unschönen Bescherung. Unbekannte brachen in den frühen Morgenstunden in sein Geschäft am Juri-Gagarin-Ring ein. Laut Polizeiinformationen gelangten die Diebe durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Geschäft.

Der oder die Unbekannten erbeuteten verschiedene Tablets, Handys und Smartwatches. Der Wert der gestohlenen elektronischen Geräte wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 3000 Euro.

Grundlos attackiert und beleidigt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag löste ein einschlägig bekannter Mann aus Erfurt einen Polizeieinsatz aus. Diese teilte mit, dass der Mann am Bahnhofsvorplatz einen 42-Jährigen grundlos angriff und beleidigte.

Als der Angreifer den Ort des Geschehens verließ, skandierte er zudem eine nationalsozialistische Parole. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Mann und stellte ihn kurze Zeit später.

Einbruch in Lagerhalle für viel Energie

Diebe deckten sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Erfurt mit reichlich Energydrinks ein. In den frühen Morgenstunden waren sie im Stadtteil Ilversgehofen in das Lager eines Supermarktes eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Unbekannten dabei die Alarmanlage, ein Gitter sowie ein Türschloss. Aus dem Lager entwendeten sie mehrere Paletten mit Energydrinks im Wert von über 100 Euro.

Obdachloser attackiert hilfsbereiten Mann

In der Nacht zu Mittwoch endete die Nächstenliebe eines Mannes mit einer Verletzung. Wie die Polizei informierte, hatte der 30-jährige Mann nach eigener Aussage einem Obdachlosen eine Pizza ausgeben wollen. Eine nette Geste, die einen irritierenden Ausgang nahm.

Als er sich mit dem 25-Jährigen in einem Innenhof in der Schmidtstedter Straße befand, biss ihn dieser plötzlich in den Finger und verletzte ihn dadurch leicht. Die Polizei stellte die Personalien des Angreifers fest und erstattete gegen ihn Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

