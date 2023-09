Bestseller-Autorin entführt von Erfurt nach Südfrankreich

Erfurt. Eine Zeitreise nach Frankreich gibt es in der Erfurter Buchhandlung Peterknecht mit der Autorin Petra Durst-Benning.

Eine weitere Buchpremiere gibt es am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht am Anger. Nachdem Markus Heitz am Dienstag „Die schwarze Königin“ vorgestellt hat, ist nun Petra Durst-Benning zu Gast.

Mit ihrem Buch „Die Köchin. Alte Hoffnung, neue Wege“ führt sie nach Südfrankreich im Jahr 1888. Fabienne Durant glaubt an sich und ihren großen Traum. Schon bald will sie im eigenen Restaurant für anspruchsvolle Gäste kochen. Und so kämpft sie entschlossen um ihren Platz in der von Männern beherrschten Spitzengastronomie. In dem begabten Koch Noé findet sie einen wichtigen Mentor. Doch obwohl sich alles zum Besten zu entwickeln scheint, kann Fabienne eins nicht vergessen: die Sehnsucht nach ihrem Sohn, der als Baby spurlos verschwand.…

Petra Durst-Benning wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren. Seit über zwanzig Jahren schreibt sie historische und zeitgenössische Romane. Fast all ihre Bücher sind Spiegel-Bestseller und wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. In Amerika ist Petra Durst-Benning ebenfalls eine gefeierte Bestsellerautorin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Hunden südlich von Stuttgart auf dem Land.