Betreiber des Erfurter Maislabyrinths mit trauriger Nachricht auf Facebook

In diesem Jahr wird es in Erfurt kein Maislabyrinth geben. Das teilten die Veranstalter sehr zum Bedauern vieler Fans auf Facebook mit. Grund sind die Corona-Auflagen, die die Öffnung des Maislybyrinths in der Demminer Straße in bekanntem Umfang nicht möglich machen würden. „Viele Auflagen und Verordnungen schränken uns so in unserem Wirken ein, dass für uns das Labyrinth nicht das wäre, wie all die Jahre zuvor!“ heißt es dazu auf Facebook.

Mit zahlreichen Angeboten für große und kleine Besucher von Abenteuern mit den Unstrut-Lamas über entspannte Abende am Lagerfeuer bis zu Live-Konzerten hat sich das Maislabyrinth seit mehr als zehn Jahren zur festen Größe im Erfurter Veranstaltungskalender etabliert.

Allzu großen Grund zur Trauer soll es dennoch nicht geben. Jetzt wollen die Veranstalter nämlich alle Kraft in ein Come-Back im Sommer 2021 setzen.

www.maislabyrinth-erfurt.de