Betrüger am Telefon melden sich wieder vermehrt bei älteren Menschen

Nach Angaben der Polizei hätten die unbekannte Anrufer vor allem um Geld gebeten. Dabei gaben sie sich als Enkel aus, welcher einen Unfall verursacht hatte und nun bis zu 80.000 Euro benötigte. Das Geld würden sie für Anwälte und Prozesskosten brauchen. Einige der Anrufer meldeten sich demnach sogar mehrmals und schlüpften dann in die Rolle eines Polizisten.

Wie die Polizei in Erfurt berichtet, fiel keiner der Angerufenen auf die Betrüger herein und ergänzt, dass man niemals im Leben nicht Geld an fremde Menschen übergeben sollte. Beim kleinsten Zweifel solle man erstmal einen Verwandten, Bekannten oder Freunde informieren oder sich an die Polizei wenden.