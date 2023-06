Betrüger erbeuten 20.000 Euro von Erfurterin

Eine Frau aus Erfurt fiel auf eine Betrugsmasche herein, als sie in Kryptowährung investieren wollte. (Symbolbild)

Erfurt. Eine Frau aus Erfurt wollte ihr Geld in Kryptowährung investieren und wurde dabei von Betrügern hereingelegt.

In den vergangenen Wochen investierte eine Frau aus Erfurt ihr Geld in Kryptowährung und wies mehrere Überweisungen an.

Mit der vermeintlichen Aussicht hohe Gewinne zu erzielen, investierte die 57-Jährige Tausende Euro. Die Betrüger ließen die Frau glauben, dass sie eine hohe Rendite erwarten könne, teilte die Polizei am Montag mit.

Stattdessen verlor die 57-Jährige mehr als 20.000 Euro und stellte eine Strafanzeige bei der Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.