Betrunken und berauscht: Mercedesfahrer baut Unfall auf A71 bei Erfurt – zwei Verletzte

Zwei Personen sind am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Unfall auf der A 71 in Richtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Mercedes Vito auf einen Ford aufgefahren und erst 200 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen gekommen. Beide Insassen der Fahrzeuge seien zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei dem 43-jährigen Mercedes-Fahrer wurde zudem eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da der Verdacht bestand, dass er zum Unfallzeitpunkt berauscht am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest verlief mit über einem Promille positiv und auch ein Drogenvortest schlug bei ihm an, so die Polizei. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Kurz nach 19 Uhr war die Autobahn beräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

