Ein 22-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstag im betrunkenen Zustand einen Unfall in Erfurt. (Symbolbild)

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Erfurt

Erfurt. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Erfurt: Ein 22-jähriger Autofahrer baute betrunken einen Unfall.

Ein 22-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstag einen Verkehrsunfall. Auf der Ostumfahrung in Erfurt war er in das Heck eines Pkws gefahren.

Laut Angaben der Polizei kam der 22-Jährige durch die Kollision von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Es wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Die Straße musst kurzzeitig voll gesperrt werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer mit 1,5 Promille stark betrunken war. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

