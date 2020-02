Erfurt. In einer Erfurter Tankstelle wollte ein Autofahrer seine Alkoholvorräte auffüllen – erfolglos. Er war so betrunken, dass er Schwierigkeiten hatte, sein Auto wiederzufinden.

Betrunkener Autofahrer will an Tankstelle für Nachschub sorgen

Ein betrunkener Autofahrer wollte am Freitag gegen 11.45 Uhr in einer Erfurter Tankstelle „nachtanken“, ein Verkäufer verhinderte das allerdings.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wollte der 51-jährige Mann in einer Tankstelle in der Erfurter Brühlervorstadt drei Flaschen Wein kaufen. Da er zuvor jedoch offenkundig bereits zu viel Alkohol getankt hatte, wurde er vom Verkäufer aufgefordert, ihm seinen Autoschlüssel zu geben. Nur dann dürfe er die Alkoholika kaufen.

Das wollte der Mann aber nicht. Er torkelte hinaus und prüfte alle auf dem Gelände geparkten Fahrzeuge nach offenen Türen, bis er schließlich sein eigenes Auto fand und davonfuhr.

Der Mitarbeiter hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die den Mann kurz darauf an seiner nahegelegenen Wohnanschrift traf.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

