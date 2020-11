Betrunkener Ehemann löst in Erfurt mehrere Polizeieinsätze aus

Ein betrunkener Ehemann hat in Erfurt am Wochenende mehrere Polizeieinsätze ausgelöst.

Für mehrere Polizeieinsätze sorgte am Wochenende ein 34-jähriger Erfurter. Nachdem er am Freitagabend seine 41-jährige Ehefrau geschlagen hatte, verwies ihn die Polizei der gemeinsamen Wohnung. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

In der Nacht zum Samstag kehrte der Mann zurück, öffnete gewaltsam die Hauseingangstür und wollte die Wohnungstür öffnen. Erneut rief die Ehefrau die Polizei, die ein zweites Strafverfahren wegen Sachbeschädigung einleitete. Wieder erhielt der Mann einen Platzverweis.

34-Jähriger will Krankenhaus nicht verlassen und zückt Klappmesser

Als der Mann Samstagmorgen einige Sachen aus der Wohnung abholen wollte, ließ ihn seine Frau hinein. Am Nachmittag geriet das Ehepaar offenbar erneut in Streit, so dass der Ehemann hinauskomplimentiert wurde. Offenbar darüber verärgert, begann er, lautstark an der Wohnungstür zu klopfen. Andere Hausbewohner fühlten sich dadurch gestört - erneut rückte die Polizei an. Zwischenzeitlich verlor der stark alkoholisierte Mann kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte ihn zum Ausnüchtern in ein Krankenhaus.

Einige Stunden später, am Samstagabend, sollte er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Dies schien ihm jedoch nicht recht zu sein. Als der Sicherheitsdienst des Krankenhauses ihn eindringlich aufforderte zu gehen, zückte er ein Klappmesser und bedrohte die beiden 22- und 39-jährigen Sicherheitskräfte. Die Männer konnten den Mann überwältigen und ihn der Polizei übergeben.

Neben einer Anzeige wegen Bedrohung verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle, die er dann Sonntagmittag ausgenüchtert entließ.

