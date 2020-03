Betrunkener fährt in Erfurt mit Rad gegen Wand und verletzt sich schwer

Betrunkener fährt in Erfurt mit Rad gegen Wand und verletzt sich schwer

Der 51-Jährige wollte in der Nacht zu Samstag eine Straße in Erfurt überqueren und auf einen Gehweg fahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei sei er ins Straucheln geraten und gegen eine Wand gefahren.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille.

