Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Erfurt schwer

Bei einem Sturz zwischen parkenden Autos hat sich ein betrunkener Radfahrer schwer verletzt.

Der 27 Jahre alte Mann habe am späten Sonntagabend in der Biereyestraße das Gleichgewicht verloren und sei mit zwei Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer am Kopf.

Passanten eilten ihm zu Hilfe. Rettungskräfte brachten den Mann schließlich in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab, dass er mit 2,49 Promille unterwegs gewesen war.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

