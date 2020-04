Erfurt Ein Radfahrer fuhr in Erfurt in Schlangenlinien vor der Polizei her.

Betrunkener Radfahrer will Polizei vorbeiwinken und stürzt

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Gisperslebener Straße in Erfurt in der Dunkelheit ein Radfahrer auf. Der Radler nutzte laut Polizei bei seiner Fahrt in Schlangenlinien nahezu die gesamte Fahrbahnbreite.

Als er dann versuchte, das hinter ihm fahrende Polizeifahrzeug durch wildes Gestikulieren zum Vorbeifahren zu animieren, kam es zum Sturz.

Eine anschließende Kontrolle des 48-Jährigen bestätigte den Verdacht: Der Atemalkoholwert lag bei 2,05 Promille. Der unverletzte Mann musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten, um eine Blutentnahme über sich ergehen zu lassen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.