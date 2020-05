Die Polizei in Erfurt musste am Wochenende zweimal einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr ziehen. Symbolfoto

Erfurt. Zweimal vor der Polizei geflüchtet und dabei jedes Mal gestürzt, ist ein 37-Jähriger, der am Wochenende in Erfurt betrunken mit dem Rad unterwegs war.

Betrunkener Radfahrer will zweimal vor Polizeikontrolle fliehen

Laut Polizei wurde eine Streife das erste Mal auf den offensichtlich angetrunken Rad fahrerenden 37-Jährigen in der vergangenen Nacht in Erfurt in der Bahnhofstraße. Hier war der Mann durch seine Schlängellinien aufgefallen. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, ergriff der 37-Jährige die Flucht. Doch aufgrund seines Zustandes kam er zu Fall und so musste er doch den Atemalkoholtest machen. Dieser zeigte fast 1,5 Promille, weshalb dem Mann noch Blut entnommen wurde und man gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ausstellte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde keine anderthalb Stunden später eine andere Polizeistreife auf den 37-Jährigen aufmerksam. Dieses Mal war der Mann mit seinem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in der Stauffenbergallee unterwegs. Auch dieses Mal wollte er vor den Polizisten flüchten und auch dieses Mal stürzte er dabei.

Dieses Mal wehrte er sich gegen die Polizisten und soll sie dabei auch beleidigt haben. Er musste abermals zur Blutentnahme; sein Fahrrad wurde dieses Mal sicher gestellt und er bekam zudem eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine wegen Widerstand.