Erfurt. Im betrunkenen Zustand ist in der Dienstagnacht ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad beim hinabfahren der Rathaustreppen in Erfurt gestürzt.

Betrunkener stürzt mit Fahrrad Rathaustreppe hinab

Wie die Polizei in Erfurt mitteilt war der 43-Jährige mit Freunden in der Innenstadt unterwegs. Am Fischmarkt versuchte er dann mit seinem Klappfahrrad die Rathaus-Stufen hinab zu fahren. Dabei stürzte der Mann und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Hier wurde ihm auch Blut abgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige so viel Alkohol getrunken hatte, dass er nun mit einer Strafanzeige rechnen muss.