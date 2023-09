Bewegendes Video in Erfurter Galerie erinnert an antisemitischen Anschlag

Erfurt. Was in einem Menschen vorgeht, der ein rechtsextremes Attentat miterlebt hat, kann man sich kaum vorstellen. Künstlerin Talya Feldman war dabei – und hat die Erfahrung in einem Video verarbeitet.

In der Galerie Waidspeicher ist seit Freitag eine bewegende Videoinstallation der renommierten US-amerikanischen Künstlerin Talya Feldman mit dem Titel „Talya Feldman – Klagegedicht: 4 Jahre danach“ zu sehen. Sie arbeitet damit das rechtsextremistisch motivierte Attentat auf eine Synagoge, sowie den Mord an zwei Passanten am 9. Oktober 2019 in Halle auf.

Die Künstlerin war dabei

Die Galerie hat sich bei der Präsentation des sechseinhalbminütigen Videos namens „Elegy“ Gedanken gemacht: Der große, lange Fachwerkraum im ersten Stock des Gebäudes wird nur durch die flackernden Szenen der Installation im hinteren Bereich erleuchtet. Besucher werden auf ihrem Weg bis zum Ende des Raumes durch die Sogwirkung von Bild und Ton eingefangen. Das englische Wort „Elegy“ bedeutet im Deutschen „Klagelied“ oder Elegie.

Talya Feldman war an dem Tag in der Synagoge, als der Rechtsextremist anfing, um sich zu schießen. „Es ist unglaublich mutig von ihr, dass sie dann nur zwei Jahre nach dem aggressiven Akt wieder nach Halle gegangen ist, um dort eine Ausstellung zu dem Thema zu machen“, sagt der Kurator für Kunstmuseen Erfurts, Philipp Schreiner.

Sphärisch anmutende Klänge erfüllen das Video

Das Video erschafft eine beklemmende Atmosphäre. Die Aussagen von Betroffenen des Anschlages seien von Menschen eingesprochen worden, die selbst schon Gewalterfahrungen gemacht haben, so der Kurator. Zu sehen ist eine Darstellerin, die die Worte mit Ausdruckstanz untermalt. Alles wird von sphärisch anmutenden Klängen begleitet.

Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit der Waidspeicher-Galerie mit den Achava Festspielen Thüringen und dem Lokalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und wird durch die Amadeu Antonio Stiftung gefördert. Außerdem habe man das Bündnis „Auf die Plätze“ gewinnen können, so Schreiner. Mit einer Soli-Bar werden so bereits zur Eröffnung Spenden gesammelt, die später an das „Netzwerk Soli-Asyl“ gehen sollen.

Lesestoff zum Thema gibt es im Eingangsbereich

Zusätzlich zur Installation im ersten Stock bietet die Galerie im Eingangsbereich eine kleine Lese-Ecke an, mit Büchern über den Anschlag in Halle, Ausstellungskatalogen der Künstlerin und zum Beispiel auch mit einem Werk vom Jenaer Autor Sebastian Jung zum Thema.

Die Eröffnung der Kunstinstallation fand bereits am 21. September statt, sie kann aber noch bis zum 10. November besucht werden. Der Eintritt ist frei. Bis zum 24. September kann zudem anlässlich des Welterbe-Titels die Alte Synagoge kostenlos besichtigt werden.