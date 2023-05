Bewohner stellt Einbrecher in Erfurt

Erfurt Auf frischer Tat hat ein 48-Jähriger einen Einbrecher in Erfurt überrascht. Er hielt den 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

"Auf dem Silbertablett" wurde der Erfurter Polizei am Mittwochabend ein Einbrecher serviert. Wie es in der Mitteilung heißt, ging ein 48-Jähriger Anwohner am Schmidtstedter Ufer vom Keller kurz in seine Wohnung, um etwas zu holen. Als er in seinen Keller zurückkehrte, überraschte er einen Dieb.

Dieser war zuvor mit Gewalt in das Haus eingebrochen und hatte bereits eine Handtasche gestohlen. Der Anwohner verständigte die Polizei und hielt den Einbrecher bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Der 36-jährige polizeibekannte Mann erhielt eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und musste seine Beute an den Eigentümer zurückgeben.

