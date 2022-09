Beziehungsstreit in Erfurt eskaliert: Mann bewirft Frau mit Schnaps und Kerze

Erfurt. Ein äußerst aggressiver Mann beschäftigte die Erfurter Polizei in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei Mal. Nachdem er seine Frau verletzt hatte, wurde er der Wohnung verwiesen. Doch er kam wieder.

In der Nacht zu Donnerstag eskalierte ein Streit zwischen einem Pärchen in der Erfurter Innenstadt. Der 44-jährige Mann und die 59-jährige Frau waren in der Wohnung kurz nach Mitternacht dermaßen aneinandergeraten, dass eine Schnapsflasche, eine Kerze und ein Handy als Wurfgeschosse zum Einsatz kamen. Dabei wurde die 59-Jährige im Gesicht leicht verletzt. Außerdem beleidigte der Mann seine Partnerin.

Der Betrunkene wurde der Wohnung verwiesen, hielt sich allerdings nicht daran. Bereits 20 Minuten nach Abrücken der Polizei stand der Mann wieder vor der Wohnungstür. Die Beamten nahmen den 44-Jährigen in Gewahrsam. Er muss nun mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

