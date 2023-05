Biber in Erfurt: Vormarsch über den Fischmarkt bis zum Bachstelzenweg

Erfurt. Was Wutbürger im 19.Jahrhundert erzürnte und wo der Biber sich in der Erfurter Altstadt rumtreibt. Das ist auf einer Wanderung entlang der Gera in Erfurt zu erfahren.

Der Biber ist in. Gut 50 Erfurterinnen und Erfurter machen sich an diesem Samstagmorgen auf die Spuren des Nagers. „Auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit, keines der Tiere zu Gesicht bekommen“, wie Stephan Gunkel, Wanderleiter und Experte vom Flussbüro Erfurt eingangs unumwunden zugibt.

Gera als Lebensraum für viele Tierarten

„Vom Erfurter Biber zu den Inseln der Gera“ setzt der Verein Naturfreunde Erfurt als Thema für die morgendliche Runde. Was schon illustriert, dass es nicht nur um dem Biber geht, sondern den Lebensraum Gera-Fluss. In dem schwimmen Bachforelle, Äsche. Aber auch Groppe und vereinzelt Bachneunauge. Die sieht man aber auch nicht. Dennoch gibt es hier schon einige Fragen an den Flussexperten Gunkel. Etwa, welche ökologischen Komponenten beim Umbau des Papierwehrs und des Dreienbrunnenbades zum

Rund 50 Erfurter begeben sich auf die Wanderung und entdecken auch Weidendome am renaturierten Ufer am Bachstelzenweg. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Tragen kommen. „Eine Fischtreppe wird eingebaut, um die Wanderungen einzelner Fischarten zu ermöglichen“, so Stephan Gunkel. Und erläutert, dass bei dem Höhenunterschied zwischendrin größere Zwischenstufen nötig sind, um schwächeren Exemplaren eine Rast zu ermöglichen. Chill-Becken quasi. Was offensichtlich der früheren Treppe fehlte.

Flutgraben war Thema für Wutbürger

Fließender Übergang zum Hochwasserschutz. Und hier blickt Gunkel erst einmal in die Stadtgeschichte zurück. Der Bau des Flutgrabens war seinerzeit ein umstrittenes Großprojekt, wie heute etwa Stuttgart 21. Weil teuer. Justament kurz vor der Fertigstellung 1898 schwappt dann wirkliches noch ein Hochwasser nach Erfurt und setzt den Domplatz knietief unter Wasser. Da hätten die Bürger wütend gefragt, warum der Flutgraben noch nicht fertig sei.

Stromaufwärts ist nun wirklich Biberrevier. Das Wasser tief genug zum Schwimmen und Burgen bauen. Hier seien in der Dämmerung die Tiere auch zu beobachten. Die Biber seien relativ sicher hier, weil Bär und Wolf als natürliche Feinde sich hier eher nicht zeigten, so Stephan Gunkel. Was die Frage aufwirft, warum der Biber sich erst wieder ansiedeln muss – wie vor rund zwei Jahren in Erfurt geschehen? Vor 400 Jahren wurde die Tierart hierzulande ausgerottet. Vor allem, weil er als Fastenspeise beliebt war. Fleisch war verboten. Der Biber-Schwanz aber schuppig wie ein Fisch. Das kann man mal gelten lassen, dachten sich die Mönche.

Zahl der Biber in der Stadt nicht leicht zu bestimmen

Wie viele Biber gibt es denn nun wieder in Erfurt? Diese Frage beantwortet Naturfreund Gunkel salomonisch mit „ein bis zwei Dutzend“. Langsam tauchten sie wieder auf. Und legen auch mal Strecken zu Fuß zurück. So wurde gar ein Biber auf dem Fischmarkt gesichtet. Allerdings, auch heute sei der Mensch die größte Gefahr für die Tiere. „Im Nessequellgebiet bei Alach gab es fünf Tiere, drei sind überfahren worden.“ Aber die Dreienbrunnen-Biber hätten Nachwuchs, der nun weiter ziehen müsste. Da das Bahnhofsquartier schon besiedelt ist, bliebe der Weg stromaufwärts.

Hierhin führt die Wanderung. Und damit zu den besagten Inseln. Die Teilnehmer – vom Kind bis zur Seniorin – erfahren viel über den zuletzt erfolgten Umbau des Uferstreifens parallel zum alten Bachstelzenweg. Kleingärtnern, die sich für sich die Gera dem Garten einverleibt hatten, wurde gekündigt. Dafür auf der Fläche ein Überschwemmungsland angelegt. Wer länger nicht dort spazierte, wird sich wundern. So gibt es jetzt Inseln mit großen Weiden im Fluss. Wer wissen will, woher die kommen, muss nun auf die Erklärung ein Jahr warten, dann soll es die nächste derartige Wanderung der Naturfreunde geben.