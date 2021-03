Die Kinder- und Jugendbibliothek öffnet am 22. März wieder ihre Pforten.

Bibliotheken in Erfurt öffnen am 22. März

Für Besucher wieder geöffnet, unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes, sind ab Montag, 22. März, wieder die Hauptbibliothek, die Kinder- und Jugendbibliothek, die Bibliotheken Berliner Platz und Südpark. Bis es soweit ist, können Medien weiterhin telefonisch bestellt und zu einem vereinbarten Termin abgeholt werden. Herausgesucht werden können maximal zehn Medien von zu Hause aus im Online-Katalog (Opac) unter www.erfurt.de/bibliothek.

Die Wünsche können dann telefonisch übermittelt werden, montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr in der Bibliothek am Domplatz (0361 655-15 77) und in der Kinder- und Jugendbibliothek (0361 655-1595).

Zu den genannten Zeiten (außer mittwochs) sind telefonische Bestellungen auch in den Zweigbibliotheken unter deren Telefonnummern möglich.

Zur Bestellung wird ein individueller Abholtermin vereinbart, zu dem der Bibliotheksausweis vorgezeigt werden muss.