Hedda Püschel (rechts) und Jost Glase bereiten im Haus Dacheröden in Erfurt eine Ausstellung zur „Generation Z“ vor.

Bilder der „Generation Z“: Haus Dacheröden in Erfurt sucht Werke junger Künstler

Erfurt. Die FSJler im Haus Dacheröden in Erfurt wollen zeigen, was Jugendliche derzeit bewegt.

Was Jugendliche bewegt, beschäftigt oder verunsichert, soll demnächst eine Ausstellung im Haus Dacheröden in Erfurt zeigen. Hedda Püschel und Jost Glase, die dort ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, suchen dafür Kunstwerke von jungen Leuten.

Die Jugend und ihr Blick auf die Verantwortung für die Zukunft

„Unsere Ausstellung soll zeigen, was es heutzutage bedeutet, jung zu sein“, erklärt Hedda Püschel. „Der Titel „Generation Zukunft – Was dich bewegt“ bezieht sich auf den Begriff ‘Generation Z’ und deren Verantwortung für die Zukunft“, ergänzt Jost Glase. „Es gibt viele Themen, die junge Menschen heute beschäftigen, doch häufig finden sie aufgrund ihres Alters kaum Gehör. Die Ausstellung soll ihnen eine Plattform bieten.“

Wer zwischen 13 und 25 Jahren alt ist, kann mitmachen. Es gibt keine konkreten Vorgaben, was die Kunstform betrifft. „Ob Gemälde, Skulptur, Fotografie oder Musik – nahezu alles ist möglich“, so Hedda Püschel. „Auch bei den Inhalten sind keine Grenzen gesetzt, letztlich geht es darum, was junge Menschen beschäftigt.“

Bis 20. Mai können Werke eingereicht werden. Vorherige Anmeldung unter: fsj_kulturkontakt@dacheroeden.de. Wichtig sind Name, Geburtstag, Kontaktdaten, Titel und Beschreibung des Kunstwerkes. Die Werke können anonym ausgestellt werden.