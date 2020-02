„Biomüllbeutel bringen nichts“

„Biomüllbeutel bringen nichts“. Ein Satz wie in Stein gemeißelt. Aber Stefan Thurau würde ihn jederzeit unterschreiben. Der Leiter der Verwertungsanlage auf der Deponie Schwerborn anerkennt durchaus das Bemühen, mit diesen speziellen Behältnissen etwas für die Umwelt tun zu wollen. „Man suggeriert den Leuten, mit diesen Biobeuteln etwas Gutes zu tun. Aber die kosten nur mehr Geld, bringen uns aber nichts“, sagt er. Die Crux ist die lange Abbauzeit. 90 Prozent des Materials werden in sechs Monaten abgebaut. Das mag im heimischen Garten in der Kompostecke durchaus funktionieren. In der industriellen Kompostierung habe man aber keine Zeit, so lange darauf zu warten, so Thurau.

In 30 Tagen muss alles verrottet sein

Es gibt zwei Anlagen auf der Deponie. In die eine kommt das, was Kleingärtner im Frühjahr und im Herbst in die großen Sammelcontainer an festgelegten Standorten packen. Da kann man Plastik und alle anderen Fremdkörper mit der Hand aussortieren. Anders ist es bei der Anlage Nr.2. Die ist ausschließlich dem Inhalt der braunen Biotonnen vorbehalten. Wenn die Fahrzeuge von der Tour kommen, wird alles, was aus den braunen Tonnen geholt wurde, ohne Vorsortierung in riesige Fermentierbehälter gepackt. Dort gärt es 30 Tage lang ohne Sauerstoff vor sich hin. Heraus käme ein biologischer Gärrest, der auf einer so genannten Miete aufgehäuft wird, wo er zu feinstem Kompost für den heimischen Garten zerfällt. Das stimmt aber nur zum Teil, weil ein großer Teil an Gärresten übrig bleibt, die zu nichts zu gebrauchen sind. Dinge, die in den 30 Tagen im Fermenter nicht zerfallen sind. Biomüllbeutel zum Beispiel. Bei denen ist das passiert, was das Bemühen des biologischen Abbaus konterkariert: der Abfall liegt im Beutel. Und nichts passiert. „Man kommt zum Kompostieren einfach nicht an den Beutelinhalt heran, weil der Beutel selbst nicht verrottet ist“, erklärt Thurau.

Der unkompostierbare Rest wird verbrannt

Die nicht kompostierbaren Gärreste werden nach 30 Tagen ausgesiebt. Die werden in der angelieferten Menge immer mehr, hat Thurau beobachtet. Zehn bis 20 Prozent in den letzten zehn Jahren, schätzt er. Gut 2000 bis 3000 Tonnen bleiben übrig als Sortierrest. Der landet letztlich in der Verbrennungsanlage. Mit ihm aber auch anhaftende Erdreste, die vom Prinzip her noch für die Kompostierung verwertbar gewesen wären. „Ziel verfehlt, die verkauften Biomüllbeutel haben keinen positiven Einfluss gehabt“, sagt Thurau. Könnte man die Biomüllbeutel nicht aussortieren und lagern, bis sie zerfallen? Wer soll das machen, bei 23.400 Tonnen angelieferten Materials pro Jahr, lautet Thuraus Gegenfrage. Im Gesamtmüll seien die Biobeutel zudem kaum von normalen Plastiktüten zu unterscheiden.

Alternative: Zeitungspapier

In den Stadtwerken haben sie als Alternative 3-Liter-Papiertüten entwickelt, die leicht abbaubar sind, weil sie in den 30 Tagen im Fermenter zerweichen und verrotten und rückstandslos im Kompost verschwinden. Die Tüten gibt es – kostenfrei - im SWE-Umweltladen in der Magdeburger Allee, in den Wertstoffhöfen (Apoldaer Straße und Eugen-Richter-Straße), im Umweltamt (Stauffenbergallee 18). 50 Stück pro Jahr und Haushalt werden zugestanden. Wem das nicht reicht oder wer – aus welchen Gründen auch immer - nicht zu den Ausgabestellen kommt, für den hat Stefan Thurau einen alten, aber sehr probaten Tipp zur Hand. Man lege Zeitungspapier auf den Boden des Bioabfallbehälters in der Küche und packe die Abfälle darauf. Ab in die Tonne, Behälter kurz ausgespült – fertig. Oder man wickle den Grünabfall ins Zeitungspapier ein. Das Papier bindet Feuchtigkeit und zerfällt schnell. Man müsste halt mit dieser Methode etwas raus aus der heimischen Komfortzone. Der Umwelt zuliebe.