Blindenleitsystem in Erfurt mit breiteren Streifen

Drei Sekunden dauerte es, und der Ordnungsamtsmitarbeiter hat das Fahrrad-Schloss durchgeflext. Wer sein Rad in den Bereich des Blindenleitsystems abstellt, muss genau damit rechnen. Das war aber nicht der Kern der Botschaft, die am späten Vormittag Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) und Bürgerbeauftragte Uta Michelfeit-Ulrich aussenden wollten.

80 Zentimeter links und rechts vom Streifen müssen frei sein

Mit einer räumlichen Ausweitung sollen künftig die Streifen den Sehbehinderten mehr Sicherheit im Alltag bringen. Waren es früher 80 Zentimeter links und rechts von der Mitte des geriffelten Streifens, wird nun ab dem Rand gemessen. „Die Erfahrung hat gezeigt. dass die bisherige Breite nicht ausgereicht hat“, bekräftigt Andreas Horn die Notwendigkeit der Änderung.

Deutlich zu sehen ist das beim Blindenleitsystem am Bahnhof insbesondere im Bereich des Busbahnhofs. Dort stellten die Ordnungsamtsmitarbeiter auch das Fahrrad sicher. Was kein Einzelfall ist. Seit 2014, als die Verordnung zum Schutz der Blindenleitsysteme in der Stadt in Kraft trat, wurden 526 Räder „abgeschleppt.“ Gleichwohl man als Stufe Eins versucht, im Weg stehende Räder umzurücken.

Leitsystem in der Bevölkerung noch wenig bekannt

Lob kam von Betroffenen, die die Systeme – wo es sie denn gibt – als sehr hilfreich bezeichnen. Großes Manko aber: „Die Leute kennen es nicht“, sagt Holger Schrader. Die in den Boden eingelassenen Streifen seien ohne Schilder oft nicht automatisch als Leitsystem zu erkennen. Besonders im Bahnhof, wo dann die DB zuständig ist, stünden oft Leute auf dem Streifen, so dass Blinde in sie hineinlaufen.

Dass man an der Baumreihe am Busbahnhof es nicht bemerkt, diese Ausrede könne, so Dezernent Horn, nicht mehr gelten. An jedem Baumschutzgitter ist mittlerweile ein Hinweisschild.