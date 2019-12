Bloß nicht des Kaisers neue Kleider

„Äußerlichkeiten sind nicht nur Schein“, sagt sie. Natürlich, ohne das Äußere hätte Cornelia Pfaff ja auch keinen Erfolg. Mode-Pfaff ist in Erfurt eine Marke. Ein Klang, der nicht mehr nur mit Nähmaschinen in Verbindung gebracht wird sondern mit einer Frau, die während der vergangenen 30 Jahre unverändert mit Verrücktheiten im Kopf, ungeheuer viel Energie und dennoch beiden Füßen zumindest nahe der Erde einiges gestaltet und verändert hat. Nur jetzt, da dieses Foto in ihrem Laden in der Paulstraße entsteht, ist sie ein wenig langsamer als sonst. Denn sie hat sich das Sprunggelenk gebrochen, ist krank geschrieben und muss dennoch einfach hereinschauen, wie es so läuft in der Vorweihnachtszeit. Gut. Wie immer.

Cornelia Paff, die alle nur Conny nennen, ist eine Geschäftsfrau, eine Händlerin, wie sie besser nicht in der Literatur nicht beschrieben werden kann. Sie hat nie „Die Gründerin“ gelesen, aber sie hat vielleicht ein wenig von jenem unbändigen Willen, wie ihn Aenne Burda der Familiensaga zufolge entwickelt hat. Das hatte sie schon, als sie sich gegen Journalismus und für Gastronomie entschied. Sie behielt es, als sie das Marbacher Schlösschen übernommen hatte. Und dann kam ihr jene Idee, die ihr Leben bis heute prägt. Sie weiß zwar vor 30 Jahren noch nicht einmal wirklich, was Mehrwertsteuer bedeutet. Aber sie freut sich daran, Klamotten zu verkaufen. Und sie hat Lust auf Leute.

Gerade kommt eine Frau aus Gießen herein. „Immer, wenn ich in Ihrem schönen Erfurt bin, muss ich auch zu Ihnen in den Laden kommen“. Diesmal ist es die Freundin, die etwas kauft. Ein wenig Small Talk, dann ertönt die Ladenklingel erneut. Die Hessin und ihre Freundin werden auf den Weihnachtsmarkt gehen.

Es mutet in diesen Tagen und Wochen, da die Wende 30 Jahre her ist, fast normal an, dass eine seit 30 Jahren einen Laden hat. Normal?

Feine Stoffe statt Kotelett

1989 war noch nicht abzusehen, wie es in der DDR oder auch ohne dieses Land in Erfurt weitergehen würde. Cornelia Pfaff und ihr Mann aber entscheiden, dass sie das erste Westlädchen der Stadt eröffnen wollen. Damals noch in der Hans-Sailer-Straße. Genau in jenem Haus, in dem die Eltern die Fleischerei hatten. Feine Stoffe statt Kotelett oder Gehacktes. Die Idee aber bleibt dieselbe: Freundlich sein und mit Witz und Small Talk die Waren anbieten. So kennt es Cornelia Pfaff von den Eltern. Mutter hat noch im Römischen Kaiser gelernt, dem jüdischen Warenhaus. Da war Lachen nicht nur erlaubt sondern erwünscht. Solange es nicht erstickt wurde. . .

Cornelia Pfaff und ihr Robert reisen durch den Westen. Nehmen Kredite bei Leuten dort, die in der damals 32-Jährigen eine solide Geschäftsfrau erkennen und die zu dieser Zeit sonst nur mit Ostmark, mit den Alu-Chips, zahlen könnte. „Die waren anständige Geschäftsleute“, sagt sie. Sie haben ihr vertraut, und sie haben mit ihr und an ihr verdient. Wie sie an den Kundinnen. Insgesamt wird Cornelia Pfaff in Erfurt und Weimar und Warnemünde sieben Läden eröffnen.

„Das war zuviel“, sagt sie heute. „Ich wollte überall und immer sein“. Dass das nicht geht, erkennt sie erst mit der zunehmenden Weisheit des sechsten Lebensjahrzehnts.

Nun, nach 30 Jahren, hat sie auch in Weimar ihren Laden geschlossen und bleibt nur noch in der Paulstraße. Nur noch? Sie ist dort eine Institution. „Glücksbringer“ nennen manche ihren Laden. Weil die Klamotten, die sie für die eigene Bewerbung irgendwo in diesem Lande ausgesucht hatten, tatsächlich gelungen ist. Oder das Date, das doch so wichtig war und dank dessen es später ein Hochzeitskleid werden konnte. Eine andere Kundin freut sich an einer farbenfrohen Bluse. Die Frau jenseits der 60 ist sportlich gekleidet. Die Bluse sieht verspielt aus. „Das siehst du aus wie ein Mädchen“, sagt sie, die als Vollblutweib durchgehen kann. Nicht aber diese Frau. Lass es lieber. Manchmal verfällt sie ins Du. Sie spürt, wann das stimmt.

Ja, sie will verkaufen. Aber um jeden Preis? „Da würden die Kunden schnell ausbleiben“, sagt Cornelia Pfaff und meint vor allem die Kundinnen. Von weiblicher Sprache hält sie nicht viel. Aber zugleich ist sie stolz, dass sie als Ostfrau all die 30 Jahre überstanden hat.

Erfolg mit „Shopping Queen“

2015 war so ein Jahr, das ihr bleibt. Ein Privatsender fragte bei ihr an, ob sie die Erlaubnis erteilen wolle, dass man bei ihr vielleicht einen Dreh veranstalte. „Klar, das ist doch Werbung“, entscheidet Conny Pfaff. Und dann kamen sie: Anne Martin und die Crew der „Shopping Queen“. Kamen, sahen und siegten. Die Erfurter Journalistin und Künstlerin Anne Martin wurde Shopping Queen mit der Kleidung von Cornelia Pfaff. Entsprechend viele neue Kundinnen kamen in die Paulstraße. Wenn Cornelia Pfaff davon erzählt, zählen die Worte kaum mehr als die jubelnden Augen, die sich mit erinnern.

Längst hat sie Stammkundinnen. Eine von ihnen hat ihre Tochter seit Jugendweihe-Zeiten bei Mode-Pfaff eingekleidet. Es folgen Abi-Ball, Lehre, Beförderungen und schließlich der Aufstieg zur Hoteldirektorin in der Schweiz. Immer mit Klamotten von Mode-Pfaff. Inzwischen kommt die Tochter längst allein in den Laden. Glücksbringer halt. Sie glaubt inzwischen tatsächlich, mit diesen Klamotten werde auch Künftiges gelingen. . .

Und wieso glaubt Cornelia Pfaff, dass Äußerlichkeiten nicht nur Schein sind? „Ich sehe sofort, ob sich jemand in der neuen Klamotte aus Deutschland oder Frankreich wohlfühlt“, sagt sie. Dann sei die Körperhaltung eine andere. Der Mensch strahle aus, was er sei. Sie hilft, dass es nicht des Kaisers neue Kleider werden.

„Und ich liebe es, wenn die Menschen zufrieden mit ihrer neuen Außenhaut wieder in ihren Alltag gehen.“