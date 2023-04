Jürgen Kerth – hier bei einem Auftritt zum Krämerbrückenfest – hat besonders in seiner Heimat viele Fans.

Blues-Legende am Samstag im Erfurter Museumskeller zu erleben

Erfurt. „Gloriosa“ ist eine Hommage an die Heimat. Wird es Jürgen Kerth bei seinem Konzert über die Feiertage spielen?

Zum Osterkonzert ist im Museumskeller eine Erfurter Musiker-Legende zu erleben. Seine meist deutschen Texte erzählen von Alltagsgeschichten, von der Liebe und dem Blues. Bei Jürgen Kerth gibt es Liebeserklärungen an seine Gitarre („Ich liebe die eine“) und an seine Musik („Oh wie würd’ ich euch beneiden“). „Gloriosa“ ist seine Hommage an die Glocke des Erfurter Doms, vorgetragen mit Kerths liebenswerter thüringischer Dialektfärbung.

Stilistisch weit gefächert – von Hendrix bis zu den traditionellen Interpreten

Sein Stil ist irgendwo der Schnittpunkt zwischen Santana, Johnny Winter, B.B. King, Hendrix u.a. . Deswegen relativiert Kerth auch den gern gebrauchten Titel „Ostdeutscher Blueskönig“ :,Meine Musik soll genauso den Swing, Soul und Funk, Reggae und vieles anderes mehr beinhalten’. Er ist mehrmals zum „Nr.1-Gitarristen“ Ostdeutschlands gewählt worden. Seit 20 Jahren tritt er auch in Amerika auf, wo er schon zahlreiche Konzerte gab. Am Samstag spielt Jürgen Kerth im Museumskeller. Beginn 20 Uhr.