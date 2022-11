Blutige Nase und verletzte Polizisten: Betrunkener attackiert in Erfurt mehrere Personen

Erfurt. Ein Streit in der Erfurter Innenstadt eskalierte. Auch die alarmierten Beamten traf der Zorn des 38-Jährigen.

Ein betrunkener Mann hat am Montagnachmittag (14.11.2022) gleich mehrere Personen in der Erfurter Innenstadt verletzt. Mit einem anderen Mann sei der polizeibekannte 38-Jährige in Streit geraten. Dabei habe er seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm so eine blutige Nase verpasst. Das teilte die Polizei mit.

Gegen die alarmierten Beamten habe er massiven Widerstand geleistet. Dabei wurden die beiden Polizisten ebenfalls verletzt. Der 38-Jährige kassierte Anzeigen wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

