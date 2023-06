Bosse kommt in den Erfurter Club Central

Bosse ist einer der erfolgreichsten deutschen Pop-Sänger. Wenn er im Herbst nach Erfurt kommt, hat er was besonderes im Gepäck.

Er hat für Clueso bereits den Domplatz auf Touren gebracht. Nun, zur Tour anlässlich seines gerade angekündigten Albums „Übers Träumen“, kommt der Sänger Bosse wieder nach Erfurt und hat sich für seine Clubtour das „Central“ am Wasserturm ausgesucht.

Erste Single des neuen Albums bereits heraus

Am 25.November will er die Songs des neuen Albums in kleiner Runde vorstellen. Die Single „Ein Traum“, kürzlich veröffentlicht, ist bereits ein Vorbote des neuen Albums. Darin besingt er den Rausch und die Trauer einer Trennung und wie man im Vermissen seinen Frieden finden kann.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert im „Central“ startet kommende Woche auch beim Ticketshop-Thüringen.