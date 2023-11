Brände und Bombendrohung: Erfurter Katastrophenschutz rückt häufig aus

Der Sanitäts- und Betreuungszug betreute und versorgte am Montagabend zwölf Personen bei einem Brand in der Mittelhäuser Straße.

Erfurt. Der Erfurter Katastrophenschutz rückte in den vergangenen drei Wochen drei Mal aus, zweimal allein am Montag. Die Ehrenamtlichen leisten hier eine wichtige Arbeit bei der Bewältigung solcher Einsatzfälle.

Zwei Brände an einem Tag, bei denen mehrere Dutzend Bewohner jeweils evakuiert werden mussten – ein solcher Tag war der Montag, 13. November. Am Nachmittag hatte es in einem Keller in der Hamburger Straße gebrannt. Verletzte gab es laut Feuerwehrsprecher Lars Angler nicht. Am späten Abend kam es zu einem Zimmerbrand in der Mittelhäuser Straße. Das Gebäude war bei Eintreffen der Feuerwehr verraucht. Nach Informationen der Feuerwehr mussten 20 Personen das Haus verlassen. Zwölf Bewohner mussten in der Nacht extern untergebracht werden.

Nicht nur für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr bedeutete der Tag große Anstrengung. Im Einsatz waren beide Male auch zahlreiche Ehrenamtliche des Erfurter Katastrophenschutzes. Dieser besteht unter anderem aus einem Betreuungs- und einem Sanitätszug, die Mitglieder werden von den Hilfsorganisationen Arbeiter Samariter Bund, Ambulanz Erfurt, Deutsches Rotes Kreuz, DLRG, Malteser Hilfsdienst und Johanniter Unfallhilfe gestellt. Sie alle gehen ihren Berufen nach und helfen freiwillig, bekommen dafür kein Geld. An einem Tag gleich zweimal alarmiert zu werden, ist höchst selten. „Im Schnitt wird der Betreuungszug des Katastrophenschutzes etwa fünf bis sieben Mal im Jahr alarmiert“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler.

Erst vor drei Wochen wurde ebenso die Hilfe des Betreuungszuges benötigt. Mehrere Schüler und eine Lehrerin mussten versorgt werden, als in der Integrierten Gesamtschule am Johannesplatz E-Mails eingegangen waren, in denen mit Gewalt gedroht wurde. 24 Helfer des Betreuungszuges waren vor Ort.

Einsatzleiter und Leitstelle entscheiden über Alarmierung

Eigentlich beträgt die rechtliche Vorlaufzeit für Katastrophenschutzeinsätze zwei Stunden. „Unsere Einsatzkräfte rücken nach etwa 25 Minuten aus und erreichen innerhalb von 15 Minuten die Einsatzstellen im Stadtgebiet“, sagt Lars Angler. Alarmiert werden sie von der Leitstelle über eine App.

Doch wer entscheidet, ob und wann der Katastrophenschutz zum Einsatz kommt? „Der Einsatz erfolgt je nach Alarmierungsstichwort durch die Leitstelle oder bei Erfordernis durch den Einsatzleiter vor Ort“, erklärt der Feuerwehrsprecher. „Das Landesverwaltungsamt alarmiert zu Einsätzen in Thüringen oder anderen Bundesländern. Grundsätzlich reden wir über größere Einsätze, die meist auch von einem Stab oder einer Technischen Einsatzleitung geführt werden.“

Die Helfer werden dann freigestellt – so wie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Den Arbeitgebern werde dann die Lohnersatzzahlung entsprechend des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz gewährt.

Insgesamt gehören dem Betreuungszug 56 und dem Sanitätszug 46 Einsatzkräfte an. Die Stadt Erfurt stellt weitere Einheiten mit Spezialisten, beispielsweise für Gefahrgut und Tauchen – die meisten in den Freiwilligen Wehren.

Regelmäßig finden Ausbildungen und Übungen statt, auch in Kooperation mit dem Rettungsdienst sowie den Feuerwehren der Stadt Erfurt. Verschiedene Szenarien werden durchgegangen. „Die Einsatzkräfte im Ehren- und Hauptamt werden geschult, um auch bei Einsätzen unter Polizeiführung, wie etwa an der IGS, entsprechend zu handeln“, erklärt Lars Angler und nennt als Beispiel die Eigensicherung und veränderte mögliche Verletzungsbilder nach terroristischen Ereignissen. So wurde unter anderem vor zwei Jahren gemeinsam mit der Polizei und Einheiten aus den Nachbarlandkreisen im Thüringenpark geübt.

Katastrophenschutz ist wesentlicher Baustein

Die Handlungsabläufe sind für den Betreuungszug indes gleich: Unterbringung, Versorgung, Transport, Reden, Informieren und Unterstützen in der jeweiligen Lage. „Die Helfer sind geübt in der Betreuung von Betroffenen unabhängig des Einsatzanlasses. Weiterhin sind sie medizinisch geschult, also sind mindestens Sanitäter, um bei Bedarf medizinische Notfälle zu erkennen und entsprechend zu handeln.“

Kommt ein Notruf rein, der wie am Montag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus beinhaltet, ruft diese Lage auch den sogenannten Leitenden Notarzt auf den Plan – unabhängig davon, ob es Verletzte gibt oder nicht. „Feuer ist eben nicht nur Feuer“, meint Martin Schulze-Zipf, der ärztliche Leiter Rettungsdienst. „Ich bin stolz drauf, dass wir unverletzten, aber dennoch betroffenen Menschen mit dieser hochmotivierten Gruppe Ehrenamtlicher des Betreuungszuges ein gutes Hilfsangebot machen können. Ich halte das für einen wesentlichen Baustein bei der Bewältigung solcher Einsatzfälle.“