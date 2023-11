Bei der Feuerwehr ging am Mittwochabend ein Alarm ein (Symbolfoto).

Brand in Erfurter Mehrfamilienhaus - 30 Helfer im Einsatz

Erfurt. Die Feuerwehr in Erfurt ist am Mittwochabend zu einem Brand in einer Wohnung gerufen worden.

Zu einem Wohnungsbrand ist die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 20 Uhr in die Kühnhäuser Straße in Erfurt gerufen worden.

Die Feuerwehr fand in der betroffenen Wohnung einen brennenden Einrichtungsgegenstand, der jedoch schnell gelöscht werden konnte. Die Wohnung musste gelüftet werden. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Im Einsatz war der Rettungsdienst, die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Mittelhausen mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Es kam zu Einschränkungen auf der Ortsverbindungsstraße Mittelhausen-Kühnhausen.

