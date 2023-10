Brand in Papierbunker in Erfurter Ortsteil: Verkehrsbehinderungen dauern an

Erfurt. Ein Papierbunker einer Entsorgungsfirma ist in Brand geraten. Autofahrer sollten den betroffenen Bereich umfahren.

Im Gewerbegebiet in Vieselbach brennt seit 15 Uhr ein Papierbunker einer Entsorgungsfirma. Die Rauchentwicklung blieb auf das Firmengelände beschränkt. „Personen wurden nicht verletzt“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler am späten Nachmittag.

Die Löscharbeiten dauern noch bis in den Abend an, da die Förderanlagen und der Bunker leergefahren werden müssen und das Material dann abgelöscht wird. Teils sei eine Geruchsbelästigung möglich – „das Ablöschen riecht man halt“, so der Feuerwehrsprecher. In kleinen Portionen wurde das brennende Papier aus dem Bunker gebracht. Bis circa 19 Uhr kommt es schätzungsweise zu Einschränkungen des Betriebes und im Bereich des Gewerbegebietes, da die Feuerwehr mit den Fahrzeugen auf den Straßen steht.

Im Einsatz sind die Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren. Die Polizei ist ebenfalls im Einsatz. Die Ursache ist noch unklar. Der Sachschaden wird als nicht allzu hoch eingeschätzt.