Brandstiftung, Einbruch, Körperverletzung und Raubdiebstahl - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. Die Polizei in Erfurt ermittelt seit dem vergangenen Wochenende unter anderem wegen Brandstiftung, Einbruch, Körperverletzung und Raubdiebstahl.

Brandstifter auf frischer Tat ertappt

Ein 35-jähriger Brandstifter wurde am Samstagnachmittag in Erfurt auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in der Greifswalder Straße von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Der Mann hatte in der Bauruine einen Spülkasten in Brand gesetzt. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung, Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Als der Mann den Tatort verlassen wollte, wurde er von einer Polizeistreife geschnappt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

In Musikschule eingebrochen

Einbrecher drangen zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen in eine Musikschule in Erfurt ein. Die noch unbekannten Täter stahlen zwei Tablets im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten anschließend. Erst am Sonntagmittag fiel der Einbruch auf und die Polizei wurde informiert.

Zorniger Gast vor Club

In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Da er keine Eintrittskarte vorweisen konnte, wurde ein 49-Jähriger durch die Security-Mitarbeiter eines Erfurter Clubs abgewiesen. Der Mann stieß daraufhin einen der Angestellten zu Boden. Der Täter leistete gegen die alarmierten Polizisten Widerstand. Der 49-Jährige war mit knapp 2,7 Promille stark alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Diebe stehlen Bargeld von Lieferservice

In der Nacht auf Sonntag hatten es unbekannte Diebe auf einen Lieferservice am Berliner Platz abgesehen. Nach Angaben der Polizei warfen sie zunächst zwei Pflastersteine gegen die Fensterscheibe des Geschäfts. Das Glas zerbrach und die Täter stiegen in den Verkaufsraum ein. Dort stahlen sie mehrere Kellnerportemonnaies sowie eine Geldkassette vom Tresen. In dieser befanden sich mehr als einhundert Euro Bargeld, die Geldbörsen waren glücklicherweise leer. Der Schaden an der Glasscheibe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.