Der britische Hilfskonvoi auf dem Weg in die Ukraine schlug das Nachtlager auf der Erfurter Messe auf.

Britischer Hilfskonvoi für Ukraine rastet in Erfurt

Erfurt. Das Nachtlager der Berufskollegen von der Insel wurde von der Erfurter Feuerwehr organisiert. Es gab Nudelsuppe und Soljanka.

Bereits zum zweiten Mal hat die Erfurter Feuerwehr einen Konvoi britischer Berufskollegen bei einem Hilfseinsatz in der Ukraine unterstützt. Für die 77 Feuerwehrmänner und -frauen aus Großbritannien organisierten die Erfurter ein Nachtlager samt Verpflegung auf der Messe.

Die Briten sind mit 22 Feuerwehrfahrzeugen und zwei Begleitautos unterwegs. Als sie am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Messe ankamen, hatte sie schon rund 1000 Kilometer hinter sich. Die Weiterfahrt in Richtung polnische Grenze erfolgte am Samstagmorgen.

Laut Erfurts Feuerwehr-Sprecher Lars Angler versorgte die Freiwillige Feuerwehr Mittelhausen die Gäste mit Nudelsuppe und Soljanka, während sich die Freiwillige Feuerwehr Hochheim um den Auf- und Abbau der Feldbetten kümmerte.