„Bückware“ als Begriff aus einer anderen Zeit

Warum Menschen einer gewissen Generation und Herkunft angesichts der Ablichtung eines Stern-Radiorecorders in Verzückung geraten und Erinnerungen hervorkramen, erschließt sich Jugendlichen von heute nicht unbedingt. Mit dem Foto einer original-grünen Simson S 51 dürften hingegen auch manche Zweiradfans von heute viel Positives verbinden. Und dass ein leuchtend blauer Bademantel der DDR-Meisterschaften im Schwimmen Jahrzehnte später immer noch gehegt, gepflegt und getragen wird, können Sportler sicherlich nachvollziehen.

Was jungen Leuten heute merkwürdig erscheint

Unter dem großen Thema „30 Jahre Einheit“ spielte bei einer Veranstaltung in der Aula des Ratsgymnasiums ein Fotoprojekt von Elftklässlern eine Rolle. Die sind inzwischen Klassenstufe 12 und erlebten am Freitag im Rahmen der Achava-Festspiele neben der Präsentation fünf ausgewählter Motive den gekürzten Dokumentarfilm „Brüder und Schwestern“ von Pavel Schnabel. Der Regisseur selbst, aber auch weitere Zeitzeugen standen Rede und Antwort. Den Stern-Radiorecorder bezeichnete Martin Kranz, Intendant der Achava-Festspiele, Moderator und selbst Zeitzeuge, als meist nur als „Bückware“ – also unter dem Ladentisch – erhältlich und begehrtes Objekt in früheren Zeiten.

Zum Dokumentarfilm „Brüder und Schwestern“ kamen Martin Kranz (links) und Regisseur und Filmemacher Pavel Schnabel mit den Schülern ins Gespräch. Foto: Lydia Werner

Ganz alltägliche Begegnungen in Ost und West schwebten Pavel Schnabel eigentlich vor, als es ihm im Sommer 1988 gelungen war, eine Drehgenehmigung mit Menschen aus der Karl-Marx-Straße in Weimar von der DDR-Regierung zu erwirken. Gegenüberstellen wollte er eine Reihe mit Porträts aus der Karl-Marx-Straße in Weimars Partnerstadt Trier. Für einen selbstständigen Filmemacher aus dem Westen war die erteilte Genehmigung nicht selbstverständlich. Seine Protagonisten wurden ihm vorausgewählt angeboten.

Mit der Wende bot sich anderthalb Jahre später die Chance, sie erneut zu befragen. „Die meisten Dinge in Dokumentarfilmen passieren unerwartet“, sagt der gebürtige Tschechoslowake, der 1968 nach Westdeutschland ging. „Die haben alle zugesagt und waren so enthusiastisch“. Das war der Weg zum Film. Entstanden ist ein beeindruckendes Werk. Dass bei den Aufnahmen 1988 Stasi-Leute „ganz normal“ mit auf dem Sofa der Befragten saßen, als gehörten sie zur Familie, darauf machte Martin Kranz die Schüler aufmerksam. Und als die Bewacher sich zu einer Einkaufstour freinahmen, geriet dem Filmemacher an einer Bushaltestelle auch eine Frau vor die Kamera, die kein Blatt vor den Mund nahm. Diese unbekannte und mutige Frau versucht Schnabel bislang vergeblich wiederzufinden. Er möchte gern einen dritten Teil drehen.

Veranstaltung soll Neugier anstacheln und Gesprächsstoff bieten

Reichlich Gesprächsstoff auch für Zuhause konnten die Schüler in jedem Fall mitnehmen. Davon geht Claudia Bargfeld aus. Sie ist Lehrerin für Deutsch und Geschichte und in der Evangelischen Schulstiftung für historische und politische Bildung zuständig. So geht längst nicht nur der Fotoauftrag auf ihr Konto, bei dem die Schüler DDR-Geschichte anschaulich machen sollten. Für ihren Kurs war das Thema DDR nicht neu. Und zur Auffrischung vor der Achava-Veranstaltung hatte sie mit den jetzigen Zwölftklässlern eine Presseschau zum Thema „30 Jahre Einheit“ zur Auffrischung absolviert. Mit seinen Schüler-Programmen war Achava schon häufiger Partner des Ratsgymnasiums.

Für den Dokumentarfilmer Pavel Schnabel war der Besuch in Erfurt übrigens der erste nach einer langen, corona-bedingten Pause, während der er keinen einzigen seiner Filme zeigen durfte.