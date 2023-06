Bürger-Stiftung Erfurt will mit Fremden ins Gespräch kommen

Erfurt. Gemeinsam essen, plaudern und diskutieren – das ist die Idee. Umgesetzt wird sie im Erfurter Augustinerkloster.

Am dritten Samstag im Juni findet auch dieses Jahr wieder der Tag der Offenen Gesellschaft statt. Im ganzen Land stellen Menschen am 17. Juni Tische und Stühle ins Freie, um sich für ein starkes Miteinander zu engagieren und sich auszutauschen.

„Die Tafel der Bürger-Stiftung Erfurt steht auch dieses Jahr wieder im Augustinerkloster und wir laden interessierte Erfurterinnen und Erfurter von 14 bis 17 Uhr herzlich dazu ein, bei Kaffee und Kuchen mit uns ins Gespräch zu kommen“, so Maria Wischeropp, Vorständin der Bürger-Stiftung Erfurt. „Das Augustinerkloster freut sich Gastgeber zu sein und damit den Diskurs in der Gesellschaft zu fördern, schließlich ist das Kloster auch ein Ort der Demokratiegeschichte um das Erfurter Unionsparlament von 1850 und während der Friedlichen Revolution.“, erklärt Pfarrer Bernd Prigge des Evangelischen Augustinerklosters zu Erfurt.

Zum Tag der offenen Gesellschaft kommen Freunde und Fremde zusammen. Gemeinsam wird gegessen, geplaudert und auch diskutiert. Das diesjährige Motto „fairplappert euch!“ stellt die Themen Privilegien, faire Chancen und Mitsprache in den Mittelpunkt. „Welchen Schwerpunkten sich Gäste und Gastgeber konkret widmen, bleibt ihnen allerdings selbst überlassen“, so Wischeropp. „Uns als Bürger-Stiftung Erfurt interessiert, wie die Menschen in Erfurt leben wollen, was sie beschäftigt und welche Ideen Sie für ein gemeinschaftliches Miteinander haben.“