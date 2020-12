Bürgermeister von Ingersleben tritt zurück

Voller Optimismus und mit vielen Ideen trat er vor anderthalb Jahren an – jetzt hat Marco Fohmann seinen Rücktritt eingereicht. Als Ortschaftsbürgermeister von Ingersleben wird er nur noch bis 31. Mai 2021 das Ehrenamt begleiten. Als Grund für den Rückzug führt er vor allem persönliche Gründe an.



Vor allem, weil sich sein Engagement im Ort negativ auf das Familienleben auswirkte. Er habe erfahren müssen, dass man nicht allen im Ort recht machen kann, dass sein Einsatz von vielen nicht geschätzt wurde, es sogar zu Anfeindungen kam. Zu Weihnachten habe der Ortschaftsrat organisiert, dass jedem Haushalt eine Tafel Schokolade und eine Grußkarte in den Briefkasten gesteckt wurde (Corona-gerecht) – als er eine dieser Tafeln zertreten und mit einer unmissverständlichen Botschaft vor seiner Haustür wiederfand, war für ihn das Maß voll. Gefüllt wurde dieses für ihn zuvor bereits vom unterschätzten Zeitaufwand für das Ehrenamt.

Mitunter sei er fünf Tage in Folge am Abend als Ortschaftsbürgermeister auf Achse gewesen, wurde vom Nachwuchs schmerzhaft vermisst. Dazu kam die 40-Stunden Woche als Verwaltungsleiter der Feuerwehr in Jena, die Kilometer auf der Autobahn. Und die ausbleibende Anerkennung für das Engagement im Ort.



Das zweite Jahr im Amt will er aber noch vollenden. Schließlich gelte es die Dinge zu vollenden, die er mit angestoßen hat. Als er das Amt übernommen hat, machte er sich auf die Suche nach Fördermitteln für den Ersatzneubau des abgebrannten Sportlerheimes. Fördermittel, die jetzt bei der Regionalen Arbeitsgruppe Gotha-Erfurt-Ilmkreis gefunden wurden. Beim Spatenstich im kommenden Frühjahr will er für das Sportlerheim auch noch etwas Erde bewegen.

Auch beim Neubau des Kindergartens, der während seiner Amtszeit in die Höhe wuchs, will er noch beim Finale, bei der Wiedereröffnung, dabei sein. Und nicht zuletzt soll mit Hilfe von Fördermitteln der Spielplatz am Sportplatz erweitert und vor dem vorbei fahrenden Verkehr gesichert werden. Es gibt noch so einiges, das er sich für die nächsten fünf Monate auf die Fahnen geschrieben hat. Den Unken-Rufern zum Trotz. An Motivation fehle es nicht, deshalb sei er ja angetreten. Mit etwas mehr Unterstützung, statt Gegenwind, wäre das Ehrenamt trotz allem zu meistern gewesen.



Fohmann: „Ich hoffe, dass sich im aktuellen Ortschaftsrat ein Nachfolger finden wird. Bisher hat sich aber noch niemand positioniert“. Sein Vorschlag ist, die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters mit der Landtagswahl am 25. Juni zusammen zu legen. Entschieden wird darüber von der Kommunalaufsicht.