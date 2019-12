Bund-Expertin: Einzelne Baum-Proben sagen zu wenig aus

Nicht überzeugt von den Untersuchungen von Bäumen auf die Rußrindenkrankheit im Petersberg-Wäldchen zeigt sich die Sachverständige des BUND, Sabine Storch. „Warum nur sieben Proben? Sollte von den sieben Proben auf alle 19 Bäume rückgeschlossen werden?“, fragt die Expertin mit Bezug auf die Meldung der Stadt, dass die Baumkrankheit nun auch per Labor nachgewiesen sei.

Verkehrssicherungspflicht als Hauptargument der Stadt

Derzeit gibt es einen Streit zwischen Naturschützern mit dem BUND an der Spitze und der Stadt Erfurt um beabsichtigte Fällungen von Bäumen auf dem Petersberg. Und zwar in dem Wäldchen, durch den auch der geplante, aber umstrittene Bastionskronenpfad führen soll. Die Stadt sieht die Verkehrssicherungspflicht und den Befall von Bäumen mit der genannten Krankheit als wichtige Gründe, schnellstmöglich 19 Bäume in dem geschützten Landschaftsteil zu fällen.

Hochrechnen von Proben nicht überzeugend

Wenn nun bei fünf von sieben Bäumen die Rußrindenkrankheit nachgewiesen sei, könne man, so kritisiert Sabine Storch, nicht einfach auf den Rest hochrechnen. Umweltamtsleiter Jörg Lummitsch und Sachgebietsleiter Baumschutz Jens Düring hatten allerdings immer darauf verwiesen, dass es aus Sicht der Stadt nicht möglich sei, brüchige, abgestorbene Bäume stehenzulassen. Düring: „Die Ausschreibung der Maßnahmen und deren Durchführung wird also weiter planmäßig verfolgt.“ Sprich, im Januar sollen wie geplant Bäume gefällt werden.