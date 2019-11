Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundespräsident Steinmeier besucht UN-Simulation von Studierenden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung internationaler Regeln für die Diplomatie zwischen mehreren Staaten betont. Dafür trete Deutschland ein und engagiere sich für Institutionen wie die Vereinten Nationen und die Europäische Union, sagte Steinmeier am Donnerstag vor Studenten in Erfurt. Allerdings müsse auch deutlich gemacht werden, welchen Zielen diese dienten. «Diese übergeordneten Ziele sind Frieden und Gerechtigkeit», sagte Steinmeier. Der Bundespräsident besuchte am Donnerstag zusammen mit Thüringens amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) die Simulation einer UN-Konferenz in Erfurt. Bei dem Planspiel wurden mehr als 450 Studierende aus verschiedenen Ländern erwartet.

Weltpolitik für eine Woche in Erfurt zu Gast