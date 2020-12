Carsharing-Anbieter hoffen auf niedrigere Stellplatzgebühren

Fahrzeuge des Carsharing-Unternehmens «teilAuto» stehen auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes. Carsharing-Anbieter müssen in Erfurt aktuell 600 Euro im Jahr für einen Stellplatz bezahlen.

Die Zunahme von Teilauto-Angeboten in Erfurt („Carsharing“) erhofft sich der Stadtrat durch einen Beschluss, der vorsieht, die Stellplatz-Kosten für die Fahrzeuge deutlich zu senken. Allerdings ist es fraglich, ob der Beschluss umgesetzt wird, denn die Stadtverwaltung hat rechtliche Bedenken.



Stadträte von CDU, Grünen, Mehrwertstadt und Linken hatten dem Antrag der Grünen in der Sitzung Mitte Dezember zu einer klaren Mehrheit verholfen. Der Beschluss sieht vor, die Kosten für einen Teilauto-Stellplatz auf 200 Euro im Jahr innerhalb des Innenstadtrings und 100 Euro im Jahr außerhalb des Rings zu begrenzen.



Bislang setzt die Stadt 50 Euro im Monat beziehungsweise 600 Euro im Jahr für einen solchen Stellplatz an. Auf jüngste Ausschreibungen haben die Teilauto-Anbieter allerdings nicht reagiert. „50 Euro im Monat erscheint vielen zu hoch“, sagte Grünen-Stadträtin Laura Wahl.

In einer Stellungnahme zum Antrag hatte die Stadtverwaltung allerdings auf gesetzliche Vorgaben hingewiesen, die vor allem das EU-Wettbewerbsrecht berücksichtigen. Zu niedrige Gebühren könnten als Beihilfen für die Unternehmen gewertet werden. Solche Beihilfen bedürfen einer Genehmigung durch die EU. Die aktuellen Stellplatz-Gebühren sind das Ergebnis eines Städtevergleichs.



„Die Gebühr in Höhe von 50 Euro pro Monat pro Stellplatz wurde unter Beachtung der geltenden Gesetzeslage festgelegt und entspricht etwa den bisher erhobenen Sondernutzungsgebühren für Carsharing“, heißt es in der Stellungnahme. „Die Verwaltung ist an die Landesgesetzgebung gebunden und hat das Auswahlverfahren zur Vergabe von Carsharing-Stellplätzen auf Grundlage dieses Gesetzes durchgeführt.“



Auf Nachfrage von Stadtrat Peter Stampf (Freie Wähler) bestätigte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) in der Sitzung, dass der Beschluss nun gründlich geprüft und „im Zweifelsfall beanstandet“ werde. Ob Carsharing-Anbieter also tatsächlich auf sinkende Stellplatz-Kosten hoffen dürfen, bleibt ungewiss.