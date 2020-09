CDU-Fraktion fordert Machtwort von Ramelow beim Streit um Mäuseplage

Thüringens CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt hat ein Machtwort des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) im Streit um den Einsatz von Gift in der Landwirtschaft gegen die Mäuseplage gefordert. „Die Landesregierung muss jetzt die akuten Probleme der Landwirte lösen“, erklärte Voigt am Mittwoch in Erfurt. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) warf Voigt vor, zu einer praktikablen Lösung nicht im Stande zu sein.

Der Thüringer Bauernverband fordert seit Monaten einfache Regeln für den Einsatz von Gift gegen Feldmäuse auf Thüringens Äckern. Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium haben den Einsatz von Gift zwar erlaubt - jedoch nur unter strengen Auflagen, um den Bestand des bedrohten Feldhamsters möglichst nicht weiter zu reduzieren.

Während Hoff und der Bauernverband ein ähnliches Vorgehen wie in Sachsen-Anhalt fordern, wo unter anderem Landwirte selbst kontrollieren sollen, ob Feldhamster auf ihren Äckern leben, besteht das Umweltministerium darauf, dass Gutachter zum Einsatz kommen, die die Flächen auf Feldhamstervorkommen überprüfen.

Voigt mahnte schnelle Lösungen an: „Die Landesregierung darf nicht warten, bis die künftige Ernte komplett zerstört ist.“