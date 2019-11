Mit einem Brief an seine Kollegen aus den anderen Stadtratsfraktionen – ausgenommen die AfD – wirbt CDU-Fraktionschef Michael Hose dafür, über ein mögliches „Erfurter Modell“ zu verhandeln.

„Wir würden uns freuen, wenn es gelingt, für anstehende große Themenkomplexe, z. B.Schulsanierung, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Wirtschaftsansiedlungen, Bauvorhaben etc., Entscheidungen, auf Grundlage von möglichst breiten Mehrheiten zu treffen“, nennt Hose in dem Brief, der am Montag an die Fraktionen rausging, seine Motivation zu diesem Schritt.

Strittige Themen schon vorab diskutieren

„Alle strittige Vorlagen, die nach einer schnellen, konstruktiven Lösung verlangen, könnten in so einem Raum beraten werden“, beschreibt Hose das, was das Erfurter Modell leisten könne. Allzu fest seien seine Vorstellungen aber nicht. Das müssten die Gespräche, zu denen er eingeladen hat, ergeben.

Linke gespannt auf Details des Vorschlags

Die Linke, die auf Landesebene von der CDU noch immer weitgehend geschmäht wird, will sich dem Gesprächsangebot nicht verschließen. Fraktionsvorsitzender Matthias Bärwolff bemerkt jedoch, dass sich alle Parteien ja in einem gedanklichen Gebäude bewegen. Was es dann bedeute, nicht ideologisch zu arbeiten, müsse dabei erst einmal geklärt werden. Grundüberzeugungen würde ja kaum einer der Stadträte aufgeben. Wenn sich die CDU aber mehr in die Verantwortung begebe, so Bärwolff, renne sie bei den Linken nur offene Türen ein.

Fraktion der Mehrwertstadt zeigt sich skeptisch

„In den Ausschüssen hat sich ja bereits gezeigt, dass wir oft nah beieinander liegen“, sagt Sebastian Perdelwitz (Mehrwertstadt), auf die Frage nach einer Notwendigkeit des vorgeschlagenen Modells. „Ob das am Ende Selbstbeschäftigung ist, weiß ich nicht“, schließt er leicht skeptisch an. „Bei uns diskutieren wir den CDU-Vorschlag gerade kontrovers.“

Als herausragendes Beispiel nennt CDU-Fraktionschef Hose das Thema Klimaschutz, was sich ja alle angesprochenen Parteien auf die Fahne geschrieben hätten. Da helfe es vielleicht, wenn Politiker der Fraktionen aber auch von ihnen eingeladene Fachleute beraten, was konsensfähig ist. Gerade hier macht aber sein Kollege von den Linken, Bärwolff, harte Positionen aus. Den Klimaschutz anzupacken hieße für ihn: weg vom Autoverkehr und mehr Radwege. Ob da alle mitgehen können, nur weil es eine gemeinsame Runde gebe, fragt er sich.

CDU hofft auf Runde der Fraktionschefs

Michael Hose hofft indes, dass das CDU-Angebot insgesamt auf offene Ohren stößt, auch wenn er noch keine direkte Antwort erhalten habe. Am Ende könnte seiner Ansicht das Erfurter Modell auch einfach dabei helfen, den Einwohnern zu zeigen, dass der Stadtrat auch bei solchen Themen uneingeschränkt arbeitsfähig ist, bei denen kein Konsens besteht. Und dass der Stadtrat nicht für Krawall stehe.