Chassidische Melodien und Mittelalterliche Weisen erklingen in Erfurt

Erfurt. Bei den jüdisch-israelischen Kulturtagen steht ein Konzertwochenende vor der Tür.

Mit Chilik Frank und Alan Bern treffen am Sonntag, 14. November, 17 Uhr, im jüdischen Kultur- und Bildungszentrum am Juri-Gagarin-Ring 21 zwei führende Protagonisten der weltweiten jüdischen Musikszene in einem gemeinsamen Konzert zusammen. Chilik Frank ist Israels bekanntester Klarinettist; der US-Amerikaner und Akkordeonist Alan Bern ist unter anderem Gründer und künstlerischer Leiter des Yiddish Summer Weimar und gilt als Pionier des weltweiten Revivals der Klezmer-Musik. Auf dem Programm stehen chassidische Melodien voller Hingabe und Fröhlichkeit sowie lebensfrohe Musik der Hochzeiten und des täglichen Lebens – dargeboten mit Leidenschaft und Virtuosität.

Bereits am Samstagabend, 13. November, um 20 Uhr ist das Tom Dayan Oriental Trio zu Gast im Kulturzentrum. Mit traditionellen Instrumenten erwecken die Musiker längst vergessene orientalische Melodien zum Leben. Es erklingen mittelalterliche Weisen aus Europa sowie Stücke aus dem jüdischen Lebens- und Jahreszyklus. Der Eintritt für die Konzerte kostet jeweils 12, ermäßigt 7 Euro. Es gelten die örtlichen Hygienevorschriften.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

juedische-kulturtage-thueringen.de