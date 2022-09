Matthias Schrabe ist neuer Market-Manager bei Ikea in Erfurt.

Chefwechsel bei Ikea in Erfurt

Erfurt. Ikea hat in Erfurt einen neuen Chef: Matthias Schrabe wechselt aus Magdeburg her.

Seit 1. September ist Matthias Schrabe neuer Market Manager bei Ikea Erfurt. Der 55-Jährige löst damit Dirk Sloniowski ab, der das Haus seit 2010 geleitet hat. Matthias Schrabe ist bereits seit 25 Jahren bei Ikea.

Nach zwölf Jahren als Market Manager von Ikea Erfurt übergab Dirk Sloniowski die Leitung des Hauses mit 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Matthias Schrabe und wechselt als Country Customer Operations Specialist in die Zentrale zu Ikea Deutschland. Sein Nachfolger Matthias Schrabe war zuletzt Market Manager bei Ikea Magdeburg.

„Ich freue mich darauf, den Thüringer Markt kennenzulernen und zu verstehen, um zusammen mit meinem Erfurter Team das Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden in allen Berührungspunkten auf der Einkaufsreise weiterzuentwickeln. Ich bin bisher sehr beeindruckt vom gesamten Team von Ikea Erfurt, welches viel Passion, Kreativität und Offenheit mitbringt“, sagt Matthias Schrabe. Mit schwedischen Kostbarkeiten zum Julboard wird sich Schrabe am 15. Dezember den Kundinnen und Kunden öffentlich vorstellen. Aktuell betreibt Ikea 54 Einrichtungshäuser in Deutschland und beschäftigt 20.000 Menschen.