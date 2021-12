Erfurt. Der Auftritt am 12. Dezember kann nicht stattfinden.

Wegen der pandemischen Lage haben der Erfurter Frauenkammerchor Mechoria und die Kaufmännergesellschaft das für Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, in der Kaufmannskirche geplante Konzert abgesagt. Das hat der Chor am Freitag mitgeteilt. Die musikalische Vesper am Samstag, 11. Dezember, 17 Uhr, in der Michaeliskirche zum dritten Advent mit Mechoria finde hingegen statt.